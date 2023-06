MESSI IN SACCOCCIA! - PER CONVINCERE LIONEL MESSI A TRASFERIRSI ALL'INTER DI MIAMI SONO SCESI IN CAMPO I COLOSSI COMMERCIALI CHE SPONSORIZZANO LA MLS - ADIDAS AVREBBE PROPOSTO ALLA "PULCE" UNA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI GENERATI. LO STESSO HA FATTO APPLE TV+ , CHE HA APPENA SGANCIATO 2,5 MILIARDI DI DOLLARI PER TRASMETTERE NEI PROSSIMI 10 ANNI LE PARTITE DEL CAMPIONATO AMERICANO E HA PROMESSO UNA PARTE DEGLI INTROITI A MESSI - ANCHE DAVID BECKHAM, PROPRIETARIO DEL CLUB DI MIAMI, GLI AVREBBE OFFERTO DI…

[…] In attesa che vengano perfezionati gli ultimi dettagli di un accordo pressoché ufficiale ma non ancora completo in ogni sua parte, emergono dettagli molto significativi su come si strutturerà il contratto che legherà Messi alla franchigia di Miami per le prossime stagioni. […]

GLI SPONSOR IN CAMPO

Non essendo ancora un accordo concluso, ad oggi non è dato sapere quanto la Pulce andrà a percepire in questa nuova avventura oltreoceano, mentre è estremamente chiaro il coinvolgimento di colossi protagonisti di prestigiose partnership con la lega americana. Secondo quanto riferisce The Athletic, per il pagamento dell'ingaggio di Messi sarà fondamentale il contributo di Adidas, che dal 1996 investe nell'MLS e che recentemente ha rinnovato per altri 6 anni per una cifra di 830 milioni di euro.

Il celeberrimo marchio di abbigliamento sportivo avrebbe proposto al campione argentino una partecipazione agli utili generati, destinati a crescere in maniera esponenziale con l'avvento di Messi a Miami. Un'operazione analoga a quella messa in piedi da Apple TV+, il cui accordo per trasmettere nei prossimi 10 anni tutte le partite del campionato genererà nelle casse della lega introiti per 2,5 miliardi di dollari; anche in questo caso per Messi sarebbe prevista una fetta consistente dei guadagni complessivi.

SOCIO DI BECKHAM?

Ma non finisce qui, perchè Miami e l'MLS stanno già pensando a quello che potrebbe essere il futuro di Leo una volta appese le scarpette al chiodo. La franchigia di cui David Beckham è uno dei proprietari […] sarebbe disposta a far entrare nell'organigramma del club lo stesso Messi dopo il ritiro, cedendogli parte del pacchetto azionario e trasformandolo nei fatti in socio in affari dell'ex Spice Boy. […]

