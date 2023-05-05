rocco commisso aurelio de laurentiis
MEZZOGIORNO DI FUOCO! DE LAURENTIIS PUBBLICA SU TWITTER IL MESSAGGIO RICEVUTO DA ROCCO COMMISSO, PATRON DELLA FIORENTINA, CHE LO RINGRAZIA PER AVER RIPORTATO LO SCUDETTO NEL “NOSTRO AMATO MERIDIONE”: “SONO FELICE PER LA CITTÀ DI NAPOLI E PER IL NAPOLI E SOPRATTUTTO PER TE CHE HAI FATTO TANTI SACRIFICI IN QUESTI ANNI LOTTANDO NON SOLO CONTRO GLI AVVERSARI, MA SPESSO ANCHE CONTRO CRITICHE INGIUSTE”-
CAFONALINO BAGAGLINO FOREVER – LEO GULLOTTA, ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DELLA SUA AUTOBIOGRAFIA, RICORDA I TEMPI EROICI E FARSESCHI DEL “BAGAGLINO”. E LO FA INSIEME AL REGISTA PIER FRANCESCO PINGITORE – “QUEL PROGRAMMA ERA UN FUMETTO TELEVISIVO SUL MONDO DELLA POLITICA E DELLO SPETTACOLO. SIAMO ENTRATI NELLA CASE DEGLI ITALIANI A FORZA. ANCORA OGGI MI FERMANO PER CHIEDERMI PERCHÉ ABBIAMO SMESSO…” – VIDEO + FOTO BY DI BACCO
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
MENOPAUSA, MENO VITA – UNO STUDIO DELLA MAYO CLINIC RIVELA CHE LA MENOPAUSA COSTA ALLE DONNE AMERICANE 1.8 MILIARDI DI DOLLARI IN TEMPO LAVORATIVO PERSO OGNI ANNO: C’È CHI È COSTRETTA A PRENDERE GIORNI DI MALATTIA, CHI DECIDE DI LAVORARE PART-TIME E CHI SI LICENZIA – ALCUNE SONO COSTRETTE A CONVIVERE CON L’EMICRANIA COSTANTE, ALTRE COMBATTONO CON SUDORAZIONE E SBALZI D’UMORE. MA NON TUTTE SI POSSONO PERMETTERE DI MOLLARE IL LAVORO E…