MEZZOGIORNO DI FUOCO! DE LAURENTIIS PUBBLICA SU TWITTER IL MESSAGGIO RICEVUTO DA ROCCO COMMISSO, PATRON DELLA FIORENTINA, CHE LO RINGRAZIA PER AVER RIPORTATO LO SCUDETTO NEL “NOSTRO AMATO MERIDIONE”: “SONO FELICE PER LA CITTÀ DI NAPOLI E PER IL NAPOLI E SOPRATTUTTO PER TE CHE HAI FATTO TANTI SACRIFICI IN QUESTI ANNI LOTTANDO NON SOLO CONTRO GLI AVVERSARI, MA SPESSO ANCHE CONTRO CRITICHE INGIUSTE”

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