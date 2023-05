5 mag 2023 15:02

MEZZOGIORNO DI FUOCO! DE LAURENTIIS PUBBLICA SU TWITTER IL MESSAGGIO RICEVUTO DA ROCCO COMMISSO, PATRON DELLA FIORENTINA, CHE LO RINGRAZIA PER AVER RIPORTATO LO SCUDETTO NEL “NOSTRO AMATO MERIDIONE”: “SONO FELICE PER LA CITTÀ DI NAPOLI E PER IL NAPOLI E SOPRATTUTTO PER TE CHE HAI FATTO TANTI SACRIFICI IN QUESTI ANNI LOTTANDO NON SOLO CONTRO GLI AVVERSARI, MA SPESSO ANCHE CONTRO CRITICHE INGIUSTE”