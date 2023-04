MI MANDA VALENTINO - BAGNAIA CADE A 8 GIRI DALLA FINE, MARCO BEZZECCHI TRIONFA IN ARGENTINA: È IL NUOVO LEADER DEL MONDIALE – CRESCIUTO NELL’ACADEMY DI ROSSI (“SENZA DI LUI NON SAREI QUI”), IL PILOTA ITALIANO HA SEGUITO L'ESEMPIO DI VALENTINO SUL PODIO DI TERMAS DE RIO HONDO. COME FECE IL DOTTORE NEL 2015 CON LA MAGLIA DI MARADONA, INFATTI, ANCHE BEZZECCHI SI È PRESENTATO AI FESTEGGIAMENTI CON LA CASACCA DELL'ALBICELESTE…

Semplicemente imprendibile. Marco Bezzecchi domina dal primo all'ultimo giro la tappa della MotoGP in Argentina, secondo atto della stagione 2023, andato in scena su pista bagnata. Per il pilota italiano del team Ducati VR46, la squadra di Valentino Rossi, è il primo successo in carriera in top class. Sul podio gli fanno compagnia uno strepitoso Johann Zarco e Alex Marquez, autore di una gara solida. Ottimo quarto Franco Morbidelli su Yamaha. La vittoria di Bezzecchi vale doppio: Francesco Bagnaia, leader del Mondiale alla vigilia del GP, incappa in una caduta e cede la vetta della classifica proprio a Marco.

Non è stata la giornata ideale per i pretendenti al titolo. Oltre alla caduta di Bagnaia, bisogna segnalare anche le difficoltà di Fabio Quartararo. Il francese di Yamaha finisce ultimo dopo un contatto con Nakagami ed è costretto a una grande rimonta. Chiude settimo, limitando i danni. Naufragano le Aprilia. Maverick Vinales, protagonista a Portimao, scatta male e accenna una timida risalita; al contrario, Aleix Espargaro parte bene e chiude lontanissimo. Una giornata no, pensando alle premesse. Flop Honda: dopo Marc Marquez si infortuna anche Joan Mir

