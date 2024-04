IL MIGLIORE IGNAZIO LA RUSSA E’ QUELLO CHE PARLA DELL’INTER - “ANDREA AGNELLI HA SCRITTO CHE LA JUVE HA PRESO NELL’82 LA SECONDA STELLA? FINO A LI’ I BIANCONERI MERITAVANO, PER QUELLI SUCCESSIVI NON MI VANTEREI" – "LA VITTORIA DELLO SCUDETTO NEL DERBY? I MILANISTI HANNO PROPOSTO DI TOGLIERE DUE PARTITE L’ANNO, I DERBY" - "HO FESTEGGIATO FINO ALLE TRE DI NOTTE CON I GIOCATORI E LA DIRIGENZA INTERISTA - ZHANG IN CINA? IMMAGINO CI SIA QUALCHE PROBLEMA ALTRIMENTI…"

Da Un Giorno da Pecora

Andrea Agnelli ha ricordato in un tweet che la Juventus la seconda stella l’ha presa nel 1982? “Forse fino a lì la meritava. Sono quelli dopo di cui non mi vanterei troppo…” Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente del Senato, fondatore di Fratelli d’Italia e grande tifoso nerazzurro Ignazio La Russa, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “Oggi Moratti ha detto che se non ci fossero state le ‘cose note’ saremmo a 25 scudetti – ha aggiunto Moratti a Radio1 – e io seguo quello che dice il grande presidente Moratti”.

Se è vero che il presidente dell’Inter Zhang è in Cina e non può venire in Italia? “Immagino che qualche problema ci debba essere, altrimenti uno come Zhang, ragazzo che a me piace molto, sarebbe stato sicuramente presente. Evidentemente c’è una situazione che gli impone o lo obbliga a stare in Cina”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente del Senato, fondatore di Fratelli d’Italia e grande tifoso nerazzurro Ignazio La Russa, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

“I satelliti si sono allineati e hanno messo in campo una probabilità su un milione: come si poteva pensare di vincere il ventesimo scudetto esattamente quando giochi contro il Milan, che ti riceve in casa da secondo in classifica. C’è una probabilità su dieci milioni. I satelliti però si sono allineati e sono spuntate due stelle…”

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente del Senato, fondatore di Fratelli d’Italia e grande tifoso nerazzurro Ignazio La Russa, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. La Russa ha poi scherzato: “so che i milanisti hanno avanzato una proposta”. Quale? “In un campionato ci sono troppe partite e propongono di abolirne due: i derby…”

Lei ieri era allo stadio. E’ vero che a fine partita è stata messa una musica techno altissima per coprire la festa nerazzurra? “Si una cosa vergognosa che però non dipende, credo, dal Milan, lì c’era una radio. Che voleva dire quella techno fortissima mezz’ora dopo la fine della partita?”

Ha festeggiato in strada? “No, sono andato coi giocatori e la dirigenza interista”.

A che ora è tornato? “Io alle tre, mio figlio, che era con me, alle sei…”

Avete fatto anche il coro ‘chi non salta milanista è? “Forse accennato una volta sola – ha spiegato il presidente del Senato a Rai Radio1 -, non ci sono stati cori contro il Milan ma pro Inter”.