MIKE TYSON: MUSCOLI D’ACCIAIO E STOMACO DI FERRO! – L'EX CAMPIONE DI PUGILATO, 58 ANNI, RIVELA LA SUA DIETA PER PREPARARSI ALL’INCONTRO CON LO YOUTUBER JAKE PAUL, 27 ANNI, IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 20 LUGLIO: NIENTE PIU’ “ORECCHIETTE”, MA SOLO CARNE CRUDA! - “NE STO MANGIANDO ANCHE PER ABITUARMI PERCHÉ IL MIO AVVERSARIO SARÀ CARNE CRUDA...”

Estratto da www.corriere.it

Non si parla di altro per quanto riguarda la vita di Mike Tyson, se non dell’incontro sul ring — in programma il 20 luglio all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas –— contro Jake Paul in un incontro di boxe ufficiale sulla distanza di otto round di due minuti. Il tutto infilando guantoni professionali da 14 once (circa 400 grammi).

Iron Mike sta seguendo un regime alimentare tanto rigido quanto stravagante. È stato lui stesso a dire di mangiare carne cruda. In carriera ha vinto 50 (di cui 44 per k.o.) dei 58 incontri disputati. Ora torna contro un avversario che ne ha quasi 30 in meno. Ed è per questo, forse, che per combattere contro Paul, Tyson si è imposto delle regole di nutrimento calibrate. «Mangio carne cruda», ha ammesso nell’intervista al Damon Elliott Show. «Davvero, Mike? Mangi carne cruda?», è stata la domanda dell’interlocutore. «Sì, è così. Mangio carne cruda. Ne sto mangiando anche per abituarmi perché il mio avversario sarà carne cruda», la risposta, nel suo stile. […]

