Estratto da open.online

La Gazzetta dello Sport lancia oggi una notizia di calciomercato che ha dell’incredibile: il Milan vuole acquistare i cartellini di Romelo Lukaku e Davide Frattesi con i soldi della vendita di Sandro Tonali. Secondo la rosea il passaggio del centrocampista rossonero al Newcastle è ormai in dirittura d’arrivo.

Per un prezzo-monstre: 70 milioni di euro. A lui andranno invece 8 milioni l’anno per sei anni. Il giocatore ha detto sì nonostante la corte dell’ultim’ora del Chelsea. Ma la parte più interessante è cosa vuole fare la società di Cardinale con i soldi della vendita. Ovvero assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del centravanti belga che ha militato fino all’anno scorso nell’Inter. E acquistare anche il cartellino di Frattesi. A sua volta obiettivo scoperto proprio dei rossoneri.

Quanto costa Big Rom?

Ora la prospettiva cambia. Quanto costa Lukaku? I londinesi lo hanno pagato 109 milioni di euro ma adesso lo cederebbero per 40. L’Inter non può pagarli. Il Milan sì. Perché potrebbe spendere i soldi di Tonali. In tutto ciò, il giocatore in più occasioni ha rifiutato offerte dall’Arabia per rimanere a giocare nel calcio europeo. Chissà se gli interesserebbe passare all’altra sponda di Milano.

L’idea Frattesi

Poi c’è Frattesi. Il giocatore del Sassuolo che proviene dal vivaio della Roma è diventato l’oggetto del desiderio del calciomercato. Ma tra Juventus e Napoli sembravano averla spuntata i nerazzurri. La cifra doveva essere più o meno di 30 milioni di euro. Ma ora la prospettiva cambia. Giuseppe Riso è il procuratore sia di Tonali che di Frattesi. Si è già seduto al tavolo con il Milan. Frattesi sarebbe importante per i rossoneri anche per la lista Champions. Lui vuole giocare da interno in un centrocampo a 3. Con l’Inter non ci sarebbero problemi. Con il Milan Pioli potrebbe passare al 4-3-3 per accontentarlo. Sempre che sia tutto vero. E non la solita storia di calciomercato che scompare con l’estate.

