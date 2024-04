IL MILAN ASFALTA IL LECCE 3-0 MA ESPLODE LA RABBIA DEL PRESIDENTE DEL CLUB SALENTINO STICCHI DAMIANI CONTRO L'ARBITRO MASSIMI: IN OCCASIONE DEL TERZO GOL ROSSONERO, (CON LEAO CHE HA SEGNATO COL CALCIATORE GIALLOROSSO ALMQVIST A TERRA NELL’AREA DEL MILAN) IL PATRON DEL LECCE SI È ALZATO IN TRIBUNA PER APPLAUDIRE IRONICAMENTE – LA SQUADRA DI PIOLI SI PORTA A 11 PUNTI DALL'INTER IN CAMPO LUNEDÌ SERA CONTRO L'UDINESE…

Tutto facile per il Milan che a San Siro supera 3-0 il Lecce e si porta a quota 68 punti, a undici lunghezze di distanza dall'Inter in campo lunedì sera contro l'Udinese. Di Pulisic, Giroud e Leao le reti decisive. Il Lecce resta fermo a quota 29 punti. Rabbia Lecce contro il direttore di gara, il signor Massimi, esplosa in occasione del terzo gol rossonero, con Leao in rete nel caos e con Almqvist a terra

Caos in occasione del gol del 3-0 del Milan contro il Lecce. I rossoneri hanno trovato il tris grazie al gol di Rafael Leao. Il portoghese però ha segnato con Almqvist a terra nell'area di rigore della squadra di Pioli. Mentre Leao insieme a San Siro festeggiava per il gol, il presidente del Lecce Sticchi Damiani si è alzato in tribuna per applaudire ironicamente il gesto.

I giocatori in campo nel frattempo sono andati a chiedere spiegazioni all'arbitro Massimi su quanto appena accaduto. Rivedendo le immagini, si vede come Theo Hernandez ha colpito in testa in maniera fortuita Almqvist che è rimasto a terra mentre il Milan ripartiva in contropiede. Azione che si è concluso con il gol di Leao e con le telecamere che sono andate subito a pescare la reazione del presidente del Lecce.

