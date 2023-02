MILAN, CHE IMPRESA! DONNARUMMA, CHE PAPERA! – NEGLI OTTAVI DI CHAMPIONS BRAHIM DIAZ FA PIANGERE IL TOTTENHAM DI CONTE (SFANCULATO DAI TIFOSI ROSSONERI DURANTE IL MINUTO DI SILENZIO). A SAN SIRO 74MILA SPETTATORI (TRA CUI SALVINI, LAZZA, MR RAIN E GIANMARIA) E L'INCASSO ITALIANO PIÙ ALTO DI SEMPRE: OLTRE 9 MILIONI DI EURO! DONNARUMMA SBAGLIA, COMAN PUNISCE IL PSG, PERICOLOSO SOLO NEL FINALE (GOL ANNULLATO A MBAPPÈ): IL BAYERN VEDE I QUARTI - VIDEO

Serata di festa per il Milan che batte il Tottenham, davanti ai 74mila del Meazza, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Dopo essere tornata alla vittoria in campionato (1-0 al Torino), la squadra di Pioli fa il bis nella gara più importante.

La partita viene indirizzata dal gol segnato dopo 7 minuti da Brahim Diaz: Theo Hernandez affonda da sinistra e calcia in porta, Forster respinge e fa il miracolo sulla ribattuta di Diaz ma non può nulla sul tap in dell'ex Real. Nel primo tempo Spurs mai pericolosi, eccezion fatta per una traversa di Kulusevski in fuorigioco. Nella ripresa De Ketelaere e Thiaw non sfruttano due ghiotte occasioni per il raddoppio rossonero. I rossoneri, comunque, tengono a bada i deludenti inglesi e aspettano galvanizzati il ritorno dell'8 marzo a Londra.

Ci sono due partite nell'andata degli ottavi di Champions tra Psg e Bayern Monaco, che vede la vittoria dei tedeschi per 1-0 e li proietta verso i quarti. La prima, quella senza Kylian Mbappé, vede un sostanziale dominio dei tedeschi, che passano in avvio di ripresa con Coman e potrebbero raddoppiare in almeno tre occasioni. La seconda vede l'ingresso in campo dell'attaccante francese, che da solo mette paura a una squadra fin lì dominante. Ed è una questione di centimetri (gol annullato proprio a Mbappé per fuorigioco iniziale di Mendes) se il Psg non riesce a mantenere più aperta una qualificazione ora fortemente compromessa.

Il primo tempo, sostanzialmente privo di emozioni, vede comunque il netto predomino dei tedeschi. Il Psg non tira mai in porta, con Neymar e Messi abulici e il centrocampo in mano ai tedeschi, guidati dalla gran coppia Kimmich-Goretzka. Nagelsmann lascia negli spogliatoi un mediocre Cancelo per Davies e ha subito ragione. Il canadese crossa per il tiro al volo di Coman, che buca un colpevole Donnarumma, perché il tiro dell'ex Juve è centrale e nemmeno così violento. Dopo gli errori dell'anno scorso al Bernabeu, il portiere italiano rischia di costare nuovamente caro alle ambizioni del Psg in Europa. Vero che Gigio si riscatta subito dopo con due paratissime su Choupo-Moting e Pavard, ma sulla bilancia resta un errore grave. Ora però il Psg ha Mbappé, che rianima una squadra fin lì davvero sottoritmo, spalleggiato da un Mendes che alla distanza si prende la fascia sinistra. Sommer si conferma sprecato da vice Neuer e nega al numero 7 il pari, poi Pavard fa un gran salvataggio su Messi, prima di beccarsi un doppio giallo nel recupero.

