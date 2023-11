IL MILAN COLA A PICCO: PERDE ANCHE CONTRO L’UDINESE E VIENE FISCHIATO DAI TIFOSI – PIOLI SEMPRE PIU' SULLA GRATICOLA DOPO LA STRISCIA DI RISULTATI NEGATIVI: “FISCHI GIUSTI SOPRATTUTTO NEI MIEI CONFRONTI, MI ASSUMO LE RESPONSABILITÀ, DEVO LAVORARE DI PIÙ. SUBITO IL PSG? MEGLIO AFFRONTARE UNA BIG DOPO UNA DELUSIONE DEL GENERE. POCA QUALITÀ E TROPPA CONFUSIONE: DEVE PREOCCUPARCI TUTTO"

Estratto da gazzetta.it

Nulla di ciò che aveva immaginato, e ovviamente preparato, è andato a buon fine. Non ha funzionato il cambio di sistema, non ha funzionato il doppio attaccante, non hanno funzionato i cambi, Jovic e Okafor ancora una volta non sono pervenuti.

pioli

E, ormai non fa più tristemente notizia, allo già sterminato elenco di giocatori sdraiati in infermeria se ne sono aggiunti altri due: Hernandez, che non è nemmeno andato in panchina per problemi a una caviglia, e Krunic, rimasto negli spogliatoi all'intervallo per noie muscolari da valutare. In pratica nel secondo tempo il Milan aveva fuori complessivamente dieci giocatori per infortunio.

(...)

Dobbiamo fare qualcosa in più in tante situazioni". Il fatto che ora all'orizzonte arrivi il Psg viene utilizzato dal tecnico come spunto per provare a rinascere. "Col Psg abbiamo un solo risultato e dovremo giocare una grandissima partita sotto tutti gli aspetti. Ma io credo che dopo una delusione del genere sia meglio preparare una partita simile. Io sono sicuro di avere a disposizione caratteristiche importanti nel reparto offensivo. Le mie scelte di oggi sono state dettate dalle assenze di Pulisic e Chukwueze. I fischi dei tifosi sono giusti, soprattutto al mio indirizzo. Dobbiamo fare molto meglio, il livello del gioco non può essere quello di stasera, e io ho tutto a disposizione per lavorare bene. Se non arrivano le prestazioni vuol dire che devo lavorare meglio, la responsabilità è mia".

milan udinese