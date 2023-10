MILAN-INTER: E’ DERBY SCUDETTO! IL DIAVOLO COSTRUITO PER L'EUROPA, CON GIOVANI DI TALENTO E UNA ROSA PROFONDA, PER ADESSO RENDE MEGLIO IN SERIE A. L'INTER, INVECE, HA PERSO IL PASSO, MOSTRANDO PREOCCUPANTI CALI DI TENSIONE - I CALENDARI DELLE DUE MILANESI A CONFRONTO...

Alessandro Bocci per il Corriere della Sera

Il sorpasso sull'Inter fa godere la Milano rossonera nel lungo derby per lo scudetto della seconda stella. Pioli è stato bravo a metabolizzare l'umiliante sconfitta contro Inzaghi ea ripartire meglio di prima: quattro vittorie di fila e un gol, uno solo, subito in sei partite, comprese le due di Champions. Il Milan costruito per l'Europa, con giovani di talento e una rosa profonda, per adesso rende meglio in serie A.

L'Inter, invece, ha perso il passo, mostrando preoccupanti e inaspettati cali di tensione. Simone ha scelto di battere una strada diversa, quella della continuità, stressando i titolari e proprio dopo il derby, quando sull'onda dell'entusiasmo era chiamato ad allungare, ha bruciato 5 punti a San Siro tra Sassuolo e Bologna.

Pioli ha trasformato un nuovo gruppo in una squadra, bruciando i tempi dell'assemblaggio.

Vediamo cosa succederà dopo la sosta. Juve, Psg e Napoli sono un esame tosto per il Milan. Ma anche il calendario dell'Inter si impenna con l'arrabbiato Torino di Juric, che deve dare una risposta dopo il derby, il faccia a faccia con Lukaku e il dentista Gasperini. Il duello è aperto.

Le milanesi, però, faranno bene a guardarsi alle spalle. La Juve non si è mai troppo allontanata dalla vetta, terza con la Fiorentina, vera sorpresa di questo inizio di campionato. I viola incantano il Maradona e riaprono la crisi del Napoli. Chissà se De Laurentiis in tribuna, guardando Italiano, avrà pensato a quello che poteva essere e non è stato.

