6 mag 2023 17:07

IL MILAN PERDE LEAO MA TORNA IN CORSA PER LA CHAMPIONS: CON LA LAZIO FINISCE 2-0! BENNACER E THEO HERNANDEZ IN GOL, PIOLI AGGUANTA IL QUARTO POSTO – A PREOCCUPARE I ROSSONERI, IN VISTA DELL’EURODERBY CON L'INTER, E' L'INFORTUNIO DI LEAO DOPO DIECI MINUTI: IL PORTOGHESE E' USCITO PER UN PROBLEMA ALL'ADDUTTORE – SUPERGOL DI THEO CON UN COAST TO COAST DA SBALLO: VIDEO