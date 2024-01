MILAN-ROMA: UNA VITTORIA PER CURARE IL MAL DI "PANCA" - DOMENICA A SAN SIRO, PIOLI E MOURINHO CHIAMATI AL RISCATTO DOPO L'ESCLUSIONE DALLA COPPA ITALIA - I TIFOSI DEL "DIAVOLO" VOGLIONO L'ESONERO DI PIOLI, MA LA DIRIGENZA CONTINUA A CONFERMARLO, MENTRE LO "SPECIAL" HA IL PIENO SUPPORTO DELLA TIFOSERIA, ANCHE SE I FRIEDKIN TEMPOREGGIANO SUL SUO RINNOVO - SU ENTRAMBI ALEGGIA IL FANTASMA DI CONTE, CHE E' COME LA SORA CAMILLA: TUTTI LO VOGLIONO E NESSUNO LO PIGLIA…

Estratto dell'articolo di Carlos Passerini e Luca Valdiserri per www.corriere.it

Domenica a San Siro si affrontano Milan e Roma, sulle panchine due allenatori Pioli e Mourinho che hanno visto sfumare l’obiettivo Coppa Italia e che probabilmente si giocano la loro permanenza nei rispettivi club con il campionato […] Nervosi, insoddisfatti dei risultati fin qui ottenuti, polemici con le decisioni arbitrali: Mou e Pioli, le panchine restano in bilico.

(Carlos Passerini) Su e giù, su e giù. Passano i mesi, ma il Milan è sempre uguale a sé stesso: prima lo scatto, poi la caduta rovinosa. Illusioni e delusioni, senza soluzione di continuità, ad accrescere il senso di frustrazione di una tifoseria sempre più esasperata, come dimostrato dai fischi di mercoledì. Ma la verità è che le tre vittorie consecutive con Sassuolo, Cagliari ed Empoli avevano illuso solo chi non conosce i difetti strutturali di una squadra che non ha mai trovato una vera continuità non solo nei risultati, ma anche nella tenuta mentale.

Un loop che da un lato è costato già due obiettivi stagionali, Champions e Coppa Italia, mentre dall’altro ha indebolito ulteriormente la posizione di Stefano Pioli, che ha il contratto in scadenza a giugno 2025 ma che (giustamente) verrà giudicato a fine stagione sulla base dei risultati. L’ombra di Antonio Conte è destinata ad aleggiare fino ad allora, anche se oggi come oggi il suo profilo non sembra collimare con le strategie societarie. Decisiva per Pioli sarà ad ogni modo la qualificazione alla prossima Champions, obiettivo primario fissato dalla proprietà in estate. […]

(Luca Valdiserri) La Roma di oggi è nei fatti: ottava in campionato; fuori dalla Coppa Italia dopo il derby perso; seconda in un girone facile di Europa League e costretta al playoff contro il Feyenoord. La Roma di domani ha perso il ds Tiago Pinto; ha in scadenza di contratto Mourinho, Rui Patricio e Spinazzola; ha in prestito Lukaku, Huijsen (senza riscatto), Kristensen, Renato Sanches, Azmoun e Llorente; Dybala ha una clausola per l’estero da 13 milioni e contro la Lazio si è fatto male: Milan-Roma sarà la 26ª gara saltata in giallorosso; Smalling desaparecido ha un contratto da 3,8 milioni fino al 2025, così come Karsdorp (2,2), El Shaarawy (2,5) e Belotti (2,4).

Mou, ieri assente da Trigoria per un permesso programmato, ha spalancato il problema del rinnovo […] prima di Roma-Atalanta: «I Friedkin non mi convocano? Non so darmi una risposta». Lo stadio da quando c’è Mou è sempre pieno e la Curva Sud è con lui. […] Mou vorrebbe una risposta entro febbraio e ha detto di aver rinunciato nei mesi scorsi a una proposta, con cifre fuori mercato, per fedeltà ai Friedkin.

[…] E se Mou andasse via? Piace Thiago Motta, ma la concorrenza è agguerrita e il brasiliano accorto. In estate ha rifiutato il Napoli che non lo convinceva. La statistica, come esce dai dati di Massimo Perrone, è contro Mou. Pioli è l’unico tra 138 allenatori affrontati almeno tre volte che non ha mai battuto: 3 sconfitte e 2 pareggi.

