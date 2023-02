IL MILAN SI AGGIUDICA IL “DERBY DI BERLUSCONI: A MONZA, CONTRO LA NUOVA SQUADRA DEL CAV, FINISCE 1 A 0 PER I ROSSONERI. A PIOLI PER LA TERZA VOLTA CONSECUTIVA BASTA UN GOL PER SPUNTARLA. E RIMANERE IN ZONA CHAMPIONS – A SAN SIRO L’INTER VINCE 3-1 SULL’UDINESE CON GOL DI MKHITARYAN, LAUTARO E LUKAKU. MA “BIG ROM” DELUDE…

1. IL MILAN VA AVANTI UN GOL ALLA VOLTA MESSIAS ROVINA LA FESTA A BERLUSCONI

Estratto dell’articolo di Stefano Mancini per “La Stampa”

monza milan

«Derby del cuore», «derby di Berlusconi», «noi contro noi» (copyright Galliani), ha vari nomi questo incrocio di mezza sera tra Monza e Milan. L'ex presidente rossonero oggi alla guida del Monza ha disertato lo stadio e ha seguito da casa la partita degli amarcord (altra definizione della sfida).

[…] Nella settimana dell'assoluzione nel processo Ruby-ter il Monza gli ha regalato una delusione, sa lui quanto grande. Una sconfitta che però non nasconde la bontà del progetto. […] A rappresentare la società in tribuna c'erano il fratello Paolo Berlusconi e il braccio destro Adriano Galliani, che giura di non aver parlato alla squadra: «Nei miei 31 anni di Milan non dicevo una parola prima dei grandi match. I giocatori vanno motivati quando ci sono le partite piccole, con il Milan non c'è bisogno di dire una parola».

mkhitaryan dopo il gol all udinese

Seppure con fatica, Pioli sta uscendo da un periodo molto difficile: il post mondiale ha lasciato il segno nei giocatori che sono stati in Qatar e in quelli rimasti a casa. Adesso, partita dopo partita, il tecnico sta ritrovando se non il Milan dello scudetto, almeno quello da zona Champions League, obiettivo irrinunciabile della stagione.

Per la terza volta consecutiva il Diavolo porta a casa un 1-0. E per la terza volta alterna la vena offensiva a momenti in cui subisce e alza le barricate. Finora ha funzionato. […]

2. L’INTER PENSA ALLA CHAMPIONS DECIDE MIKI CON LA PRIMA LU-LA

Estratto dell’articolo di Gianni Visnadi per “il Giornale”

stefano pioli monza milan

Tre gol per altrettanti punti, ma il 3-1 finale all’Udinese non inganni: decide Mkhitaryan, schiodando la partita dal pareggio solo a un quarto d’ora dalla fine. Poi Lautaro Martinez fissa il punteggio finale: per il Toro, 2 occasioni in 2 minuti, sbaglia la prima, non la seconda.

Applausi a lui e fatti i conti anche all’Inter, ma la fatica resta. Miki il migliore di tutti, un’altra volta. […] Inzaghi tiene le distanze dal Milan che lo insegue, ma di certo più di un dettaglio della serata in nerazzurro deve farlo riflettere e lavorare in vista della sfida di mercoledì col Porto in Champions League. […]

romelu lukaku inter udinese

Lukaku ritrova il gol, ma la sua non è certo una grande partita. Gli serve calciare due volte il rigore concesso al Var dall’arbitro Dionisi per l’intervento sconsiderato di Walace su Dumfries. […] Dopo la trasformazione, la smorfia di Big Rom, che si porta la mano alla fronte come quando s’intende “che fatica!”, è di certo l’istantanea più bella dell’intera sua partita. Ed è tutto dire.

[…] Dai cambi, la spinta decisiva. Senza Lautaro e Calhanoglu, ogginon è Inter. Basteranno per il Porto?

monza milan romelu lukaku inter udinese lautaro inter udinese inter udinese