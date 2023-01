20 gen 2023 12:07

A MILANO NON VOGLIONO IL NAPOLI CAMPIONE - “IL GIORNALE” TORNA AD ATTACCARE SPALLETTI CHE RINCORRE ALLEGRI PER DARGLI LA MANO - DOPO TONY DAMASCELLI (CHE DEFINÌ “VISCIDA E FALSA” LA POSTURA DI LUCIO), IL QUOTIDIANO MILANESE OGGI INSERISCE SPALLETTI TRA QUELLI CHE “NON SANNO VINCERE": "C’ERA BISOGNO DI TANTA TEATRALITÀ? STRAVINCI E PENSI DI ESSERE ALLA CORRIDA CON IL TORO RANTOLANTE” (E INVECE QUANDO ALLEGRI SBROCCA A BENEFICIO DELLE TELECAMERE E' TUTTO OK?) – VIDEO