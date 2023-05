“PER CONQUISTARE FOLLOWER HO SPOSATO IL FIDANZATO DI MIA SORELLA" – ASCESA E CROLLO (NERVOSO) DELLA STAR DI YOUTUBE ELLE MILLS – ERA DISPOSTA A TUTTO PUR DI FAR PARLARE DI SÉ. FINO A TRASFORMARSI IN UN PRODOTTO. ORA HA MOLLATO TUTTO: “IL SUCCESSO SI MISURA IN VISUALIZZAZIONI E ISCRITTI, CHE SI TRASFORMANO IN UNA SCARICA DI ADRENALINA PER LA TUA AUTOSTIMA. È UNA DROGA CHE CREA DIPENDENZA” – VIDEO