MILLE ROSE ROSSE PER DILETTA LEOTTA, MA IL BIGLIETTINO È… IN BIANCO! CHISSA’ CHI SI NASCONDE DIETRO L’ANONIMATO. SARÀ FORSE IL SUO COMPAGNO, IL PUGILE SCARDINA, IN ARTE 'KING TORETTO'? O SARÀ QUALCUNO CHE SPERA DI PRENDERE IL POSTO NEL CUORE DI DILETTA... - VIDEO

Da iltempo.it

diletta leotta

Diletta Leotta ha trovato in radio mille rose rosse e il biglietto dell'ammiratore: in bianco, non vuole fare sapere il suo nome. Una strana sorpresa per la giornalista e conduttrice di Dazn. Non è certo la prima volta che riceve regali di questo tipo, anche da spasimanti anonimi. Chissà chi si nasconde dietro l'anonimato. Sarà forse il suo compagno, il pugile Scardina, in arte King Toretto? O sarà qualcuno che spera di prendere il posto nel cuore di Diletta.

diletta leotta diletta leotta 1 diletta leotta diletta leotta diletta leotta fa ginnastica in terrazzo con king toretto 8 diletta leotta fa ginnastica in terrazzo con king toretto 10 diletta leotta diletta leotta fa ginnastica in terrazzo con king toretto 77 diletta leotta fa ginnastica in terrazzo con king toretto 11 diletta leotta fa ginnastica in terrazzo con king toretto 9 diletta leotta fa ginnastica in terrazzo con king toretto 12 diletta leotta fa ginnastica in terrazzo con king toretto 5 diletta leotta diletta leotta fa ginnastica in terrazzo con king toretto 4 diletta leotta fa ginnastica in terrazzo con king toretto 3 diletta leotta diletta leotta diletta leotta in quarantena