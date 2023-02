20 feb 2023 17:48

IL MINISTRO ABODI MANDA UN AVVISO AI NAVIGATI SUL CASO DELLE PLUSVALENZE JUVE: "SERVE RISPETTO DELLE SENTENZE, DELL’INDIPENDENZA DEI GIUDICI E DI CHI NON COMPRA UN CALCIATORE E VEDE I SUOI OBIETTIVI DI CAMPIONATO PREGIUDICATI" – “ALCUNI PRINCIPI ANCHE DI LEALTÀ SPORTIVA E CORRETTEZZA IN PASSATO SONO STATI TRASCURATI…” (PAROLE PESANTI COME MACIGNI IN VISTA DEL RICORSO DELLA JUVE AL COLLEGIO DI GARANZIA DEL CONI E IN PREVISIONE DELLE ALTRE DECISIONI IN ARRIVO SUL CLUB BIANCONERO)