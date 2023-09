UN MIRACOLATO: PECCO BAGNAIA TORNA SUBITO IN PISTA - IL PILOTA DUCATI, TRAVOLTO DA UNA MOTO DURANTE IL GP DI BARCELLONA, GAREGGERA' REGOLARMENTE A MISANO. I MEDICI HANNO DATO L'OK AL SUO RIENTRO - NONOSTANTE IL TERRIBILE INCIDENTE NEL QUALE LA MOTO DI BINDER È SALITA SOPRA LA SUA GAMBA DESTRA, IL CAMPIONE DEL MONDO IN CARICA NON HA RIPORTATO FRATTURE MA HA UN PROBLEMA AL COCCIGE - PER FAR FRONTE AL DOLORE, IL TEAM HA MODIFICATO LA SUA SELLA PER CERCARE DI…

1 – ARRIVA L'OK DEI MEDICI, BAGNAIA IN PISTA A MISANO

(ANSA) - Francesco Bagnaia potrà scendere in pista a Misano per il Gp di San Marino. Il campione del mondo della Ducati ha infatti ricevuto l'ok dei medici del circuito, dopo il terribile incidente di Barcellona nel quale il pilota piemontese miracolosamente non ha riportato fratture. "Se sono qui in queste condizioni è solo molta fortuna - ha detto a Sky Bagnaia, gam - La macchina riesco a guidarla, adesso vediamo come va con la moto. Ci sarà da stringere i denti, ringrazio per tutot l'affetto che ho ricevuto".

2 – BAGNAIA, UNA SELLA SPECIALE PER CORRERE A MISANO

Estratto dell'articolo di Giorgio Terruzzi per il "Corriere della Sera"

«Domenica sera sono rientrato subito a casa insieme alla squadra e, dopo essermi riposato un po’, ho iniziato subito a prepararmi per cercare di essere pronto a tornare in pista a Misano. Oggi mi sottoporrò al controllo medico in circuito e se, come spero, i dottori mi daranno l’o.k. potrò scendere in pista domani per le prime prove del mio Gran premio di casa. Il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini è sempre un appuntamento speciale per noi piloti italiani e soprattutto per noi piloti Ducati. Farò del mio meglio quindi per poter correre sabato e domenica».

[…] Francesco Bagnaia[…] vuole correre, pur non essendo ancora in condizioni ottimali, dando per scontato il via libera dei medici, […]. Insieme con Carlo Casabianca, il fidato, abilissimo fisioterapista della VR46, ha provato e modificato un apposito sedile che userà domani nelle prime prove, con l’intenzione di migliorare il comfort in pista.

Già, perché il problema principale, a questo punto, sembra riguardare il coccige, sbattuto violentemente sull’asfalto a Barcellona. Sarebbe dunque il fondoschiena a produrre il dolore più intenso, non semplicemente la gamba destra colpita dalla Ktm di Binder. Gamba che viene trattata sin da lunedì scorso da Casabianca, allo scopo di ridurre l’ematoma che interessa vasi sanguigni, capillari, nervi, in sostanza le parti molli sotto il ginocchio. […]

Nessuna frattura, come ampiamente spiegato, ma una contusione che, in quel punto risulta particolarmente fastidiosa. Per questa ragione diventa importante modellare la sella della Ducati allo scopo di attutire il più possibile ogni inevitabile urto, sia lungo i rettilinei, quando il pilota si rannicchia nella carena, sia nei continui cambi di direzione. Che ogni ritocco serva è ovvio, che sia sufficiente un intervento del genere lo capirà Pecco sin dai primi giri, determinato […] a sopportare una gamma di fastidi pur di disputare qualifiche, gara sprint del sabato, e Gran premio domenica.

Nelle prossime ore, grazie alle analisi approfondite delle telemetrie, sarà possibile capire meglio il perché del disarcionamento. Molti tecnici della MotoGp individuano la causa in una gomma difettosa, mai entrata in temperatura, apparsa come nuova una volta riportata ai box la moto incidentata. […]

