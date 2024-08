DAGOREPORT: UN TRENO CHIAMATO DESIDERIO (DI ASSUNZIONE) - EDOARDO RIXI, VICEMINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI GOVERNATO DA MATTEO SALVINI, LE HA PROVATE TUTTE PUR DI FARE ASSUMERE ALLE FERROVIE DELLO STATO ANTONELLA MADEO – UNA GIORNALISTA MULTITASKING: DAL PD DI VELTRONI E RENZI, E' PASSATA A CURARE L’IMMAGINE EXTRA MEDIASET DI GIAMBRUNO PER APPRODARE ALLA CORTE LEGHISTA - DOPO IL SECCO "NO" DI STRISCIUGLIO (CAPO DI RFI), RIXI CONVINCE IL TRABALLANTE CORRADI DI TRENITALIA, CHE ASSUME LA MADEO A CAPO DELLA COMUNICAZIONE – MA RIXI NON AVEVA FATTO I CONTI CON I LEGHISTI CHE LO VEDONO COME FUMO NEGLI OCCHI…