Non solo le strade di New York ma anche il terreno di gioco degli Us Open, il famoso torneo di tennis che si svolge alla fine di agosto a Flushing Meadows nel Queens, sembra essere 'infestato' da un forte odore di marijuana.

Non una cosa da poco, al punto che sta infastidendo pure gli atleti. L'odore ha interessato in particolar modo un campo periferico, il numero 17, posizionato in prossimità del Corona Park, appena fuori i cancelli dello stadio che ospita il torneo.

Scherzandoci su, Alexander Zverev, il tennista tedesco di origini russe, ha detto che il campo puzza come il salotto di Snoop Dogg, il rapper americano famoso per i suoi eccessi.

"Oh mio Dio, in realtà c'è lo stesso odore ovunque qui dentro. L'intero posto puzza di erba. Il campo 17 odora come il salotto di Snoop Dogg", ha commentato. Lamentele anche dalla parte femminile.

"Al campo di allenamento è stato peggio. Non riuscivo più a respirare, non riuscivo più a continuare a giocare e dovevo andare subito in un'altra direzione", ha detto Tatjana Korpatsch.

