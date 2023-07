MISTERO DO BRASIL! L’ENTOURAGE DI CARLO ANCELOTTI SMENTISCE L’ACCORDO CON IL BRASILE - IL QUOTIDIANO FRANCESE “L’EQUIPE” SCRIVE CHE FONTI VICINE AL TECNICO ASSICURANO CHE NON C’È NIENTE DI FORMALIZZATO E CHE “NON SI ASTERRÀ DAL PROLUNGARE IL SUO CONTRATTO AL REAL MADRID SE SI PRESENTERÀ L’OCCASIONE” - IL PRESIDENTE DELLA FEDERCALCIO BRASILIANA CONFERMA L’ARRIVO DI ANCELOTTI SULLA PANCHINA VERDEORO A GIUGNO 2024…

Da ilnapolista.it

L’entourage di Carlo Ancelotti smentisce l’accordo tra l’allenatore italiano e la Federcalcio del Brasile per allenare la Nazionale da giugno 2024. Lo scrive L’Equipe.

“L’entourage dell’ex allenatore del Psg (2011-2013) assicura che non ha formalizzato il suo arrivo sulla panchina brasiliana e che non si asterrà dal prolungare il suo contratto al Real Madrid se si presenterà l’occasione”.

Oggi il presidente della Federcalcio brasiliana, Ednaldo Rodrigues, a margine della formalizzazione della nomina di Fernando Diniz (Fluminense) ad allenatore del Brasile in questa stagione, ha annunciato l’arrivo di Carlo Ancelotti a giugno 2024:

«È lui l’allenatore e concilierà Fluminense e Nazionale in quel periodo. Ha un contratto di 12 mesi. Poi lascerà per Ancelotti, che arriverà in tempo per la Copa América».

Ma L’Equipe scrive che la formalizzazione è prematura e “non corrisponde alla realtà contrattuale, secondo fonti vicine al tecnico azzurro”.

Lo stesso Ancelotti, a fine stagione, aveva dichiarato:

«Tutti conoscono molto bene la mia situazione: ho un contratto con il Real fino alla fine della stagione 2023-2024 e voglio restare».

