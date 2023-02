MISTERO MAIGNAN! TRADITO DALLA VOGLIA FRUSTRATA DI GIOCARE IL MONDIALE, DOPO 4 MESI E MEZZO FERMO AI BOX, IL PORTIERE ROSSONERO È ANCORA ALLE PRESE COL SUO INFORTUNIO-TORMENTONE AL POLPACCIO E LA DIFESA DEL DIAVOLO SENZA DI LUI (E CON “TATARUSCARSO”) E’ UN COLABRODO - OGGI IL CLUB ROSSONERO CONSEGNA LA LISTA CHAMPIONS: OLTRE A MAIGNAN, LE INCERTEZZE RIGUARDANO ANCHE IBRAHIMOVIC (CHE VUOLE RIENTRARE COL TOTTENHAM

Estratto dell’articolo di Enrico Currò per repubblica.it

il portiere del milan mike maignan 9

Tradito dalla voglia frustrata di giocare il Mondiale dello scorso novembre, a febbraio Maignan è ancora alle prese col suo infortunio-tormentone. Così il portiere francese, determinante per la conquista dell'ultimo scudetto, rimane la variabile della travagliata stagione del Milan. Il derby di domenica prossima incombe, ma la data fatidica è un'altra e si avvicina. Martedì 14 febbraio, dopo le due fondamentali partite di campionato con Inter e Torino, l'andata degli ottavi di finale di Champions col Tottenham può segnare il punto di svolta di un'annata compromessa dal gennaio nero.

assist di maignan a leao

All'appuntamento Pioli spera di presentarsi con la migliore squadra possibile, però l'incognita infortuni condiziona le sue scelte. I casi delicati sono tre: Maignan, Ibrahimovic e Bennacer. La scadenza per la consegna della lista Champions valida dagli ottavi di finale in poi è fissata entro la mezzanotte di oggi, 2 febbraio. Potrebbero esserci tutti e tre. Che siano in campo a San Valentino col Tottenham è un altro discorso. E se sul centrocampista algerino filtra ottimismo, non altrettanto si può dire per il portiere francese e per il veterano svedese.

Maignan dovrebbe rientrare nell'elenco e comunque il regolamento Uefa, che prevede tre cambi possibili per la fase a eliminazione diretta rispetto alla lista della fase a gironi, alla voce portieri contempla un'eccezione: è possibile in qualsiasi momento un cambio, oltre ai tre consentiti, per un infortunio superiore ai 30 giorni. In sostanza Maignan, che per infortunio fu escluso e rimpiazzato da Tatarusanu, potrà rientrare (ma solo al posto del romeno) in qualunque momento, all'andata o al ritorno degli ottavi o eventualmente anche più in là. Tuttavia di lui c'è bisogno il più presto possibile: è il giocatore più indispensabile. Invece rimane forte il dubbio sulla sua presenza in porta a San Siro la sera di San Valentino.

il portiere del milan mike maignan 8

Il caso resta decisamente scabroso: il suo infortunio al polpaccio sinistro dello scorso ottobre, durante Francia-Austria di Nations League, si è appunto trasformato in un tormentone, con pesanti strascichi per la squadra. Alla base del tracollo milanista c'è infatti anche un dato evidente: il portiere dello scudetto non scende in campo da quasi quattro mesi e mezzo: non è l'unica ragione del recente e disastroso rendimento difensivo (i 18 gol incassati nelle 7 partite di gennaio), ma una concausa certamente sì. La fiducia in Tatarusanu è oggi ai minimi termini, quella in Mirante si è persa nell'amichevole di fine dicembre col Psv Eindhoven e quella nel colombiano Vasquez, unico acquisto del mercato invernale, va ancora costruita: Pioli stesso ha detto che non è pronto per il debutto.

(...)

il portiere del milan mike maignan 7 il portiere del milan mike maignan 6