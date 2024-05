30 mag 2024 19:41

E MO' CHI LA SENTE SHAKIRA! - GERARD PIQUÉ, L'EX MARITO DELLA POPSTAR COLOMBIANA GIÀ DIFENSORE DEL BARCELLONA, È INDAGATO PER PRESUNTE IRREGOLARITÀ IN CONTRATTI FIRMATI DALLA FEDERCALCIO SPAGNOLA - PIQUÉ AVREBBE INCASSATO COMMISSIONI ILLECITE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SUPERCOPPA SPAGNOLA IN ARABIA SAUDITA, UN'OPERAZIONE IN CUI IL 37ENNE FU CONVOLTO ATTRAVERSO UNA SOCIETÀ DA LUI CO-FONDATA - ORA CI TOCCHERÀ UN'ALTRA "REVENGE SONG" DELLA CANTANTE?