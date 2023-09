A MOMENTI PECCO CI RESTAVA SECCO! COME STA BAGNAIA? IL PILOTA DELLA DUCATI E’ STATO MIRACOLATO. GLI E’ PASSATA SOPRA LA GAMBA UNA MOTO A 150 ALL’ORA MA NON HA RIPORTATO NESSUNA FRATTURA. SOLO QUALCHE CONTUSIONE - L’INCIDENTE RICOSTRUITO DA SKY: L’OLIO SULLA PISTA PROVIENE DALLO SCONTRO TRA BINDER E MARTIN. BAGNAIA, CADENDO, VIENE SPINTO DA MARTIN E PER LA ROTAZIONE OTTIENE LA...” – VIDEO

Oh my..... That is not good Pecco Bagnaia ? #MotoGP pic.twitter.com/y2tLd1jSyU — Senator Heisenberg? (@FernndoAlonso14) September 3, 2023

Bagnaia sembra stare bene, continuano le visite mediche per comprendere le conseguenze dell’incidente, ma nel frattempo si cerca di capire chi o cosa abbia scatenato le cadute a Barcellona. Nel mentre Sky Tech ricostruisce le dinamiche nel momento in cui Bagnaia perde il controllo:

“Quando cade Pecco, all’uscita della curva tra la due e la tre, parte e si mette di traverso. Non riesce più a controllarlo, lo lancia e nel momento in cui cade a terra Martin frena di colpo. Cerca di evitare la moto di Bagnaia ma a sua volta Binder tampona Martin. Da qui si perde il liquido che è stato trovato e che poi fuma sull’asfalto”. Si parlava infatti di un olio presente sull’asfalto, come principale causa, ma gli aggiornamenti recenti hanno escluso sostanze estranee sulla pista. Sebbene non ci sia “niente di anomalo”, è chiaro che l’olio ritrovato provenga da una delle moto coinvolte nello scontro.

Sempre su Sky, si sottolinea il fatto che la sorte abbia avuto un ruolo importante nello scontro.“Effettivamente Martin lo manda dalla parte opposta. In quel momento ha una rotazione che lo porta a stare tra le due moto (Quella di Martin e quella di Binder, ndr) ed è la posizione quasi migliore per concludere una caduta così brutta”. Nel momento in cui Bagnaia è preso dalla rotazione della caduta, Binder colpisce con la ruota la sua gamba

Bagnaia e il suo incidente nel Gran Prix catalano hanno scosso tutti. Sky ha reso note le condizioni del pilota dopo i primi esami di risonanza magnetica. Si vuole far luce sulle due cadute a Barcellona:

“Per Bagnaia continuano gli esami di risonanza magnetica ma, tutti quelli fatti fin qui, sono buoni. Anche quelli al coccige”.

Sembra quindi essere sicuro che le condizioni di Pecco non siano gravi. Inoltre, sono stati consegnati le informazioni sulla corsa di Bagnaia, per capirne di più sulle premesse che hanno portato alla caduta:

“Sono anche stati scaricati i dati della corsa per fare luce sulla caduta: la gomma era in temperatura, quindi non troppo bassa, e nella guida di Pecco non è stato rilevato alcune errore: linee, traiettorie, angoli di piega. Insomma, niente di anomalo. Assente anche l’olio in pista”. Il video della caduta è stato pubblicato e diffuso sui social, come Twitter. Si pensava il peggio, soprattutto per il colpo che lo stesso Bagnaia ha preso nel momento dello scontro, rischiando di perdere gli arti inferiori.

Come ha recentemente dichiarato Binder: «Ho avuto paura di avergli tagliato una gamba o le gambe. Non sapevo cosa avevo colpito bene, mi sono voltato per assicurarmi che stava bene. Almeno non l’ho colpito in un punto più delicato, capite cosa intendo.

Alla fine è il peggior incubo di ogni pilota, vedere qualcuno lì è spaventoso, ma essere quello che lo colpisce si sente ancora più in colpa a dire il vero e sono davvero felice che stia bene. Sono andato a vedere al centro medico come stava, onestamente quando sono entrato non mi aspettavo di vederlo così rilassato, devo essere sincero, sembrava a posto quindi per fortuna è andata bene».

Ultimo aggiornamento dalla Ducati: Bagnaia sta bene. Il team italiano ha pubblicato su Twitter il comunicato:

“Bagnaia ha riportato diverse contusioni, ma i test medici non hanno mostrato fratture. Il campione del mondo in carica tornerà in Italia con il suo team questa notte”.