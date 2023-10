A MOMENTI SI "GIOCAVANO" PURE LA CARRIERA! SANDRO TONALI E NICOLO' FAGIOLI LA BUTTANO SULLA "LUDOPATIA" PER ALLEVIARE LE SQUALIFICHE NEI LORO CONFRONTI PER IL CASO SCOMMESSE, MA FORSE LA VERA "MALATTIA" DI CUI SONO AFFETTI SONO NOIA E IMMATURITA' - IL CENTROCAMPISTA DEL NEWCASTLE HA AMMESSO DI AVER PERSO CIRCA 300 MILA EURO IN UN ANNO E DI AVER FATTO PUNTATE ANCHE SULLE PROPRIE SQUADRE: UN FATTO GRAVISSIMO CHE È FINITO A "TARALLUCCI E VINO" GRAZIE ALLA "SCUSA" DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO…

Estratto dell'articolo di Matteo Pinci per "la Repubblica"

[…] «Ho fatto fatica a smettere di scommettere». Sandro Tonali pagherà. Le puntate vietate sul calcio gli costeranno 10 mesi di squalifica, 10 mesi in cui salterà […] una stagione intera di Premier League e l’inizio della prossima. Ma soprattutto perderà l’Europeo con l’Italia, sempre che l’Italia lo raggiunga.

[…] Certo il centrocampista che in estate ha lasciato il Milan per trasferirsi in Premier League ha ammesso le proprie colpe senza filtri. «Ho scommesso anche sulle mie squadre» ha detto alla procura federale e quella definizione lascia intendere che tra queste ci possa essere anche il Newcastle, la sua nuova casa. Per questo, rispetto a Fagioli, sconterà 3 mesi in più di squalifica.

Ha poi raccontato la propria storia, che differisce dalla versione di Fagioli sull’inizio: in quel ritiro dell’Under 21 a Tirrenia nell’agosto 2021, che lo juventino aveva descritto come l’inizio di tutto, probabilmente già giocavano entrambi, non è uno dei due ad aver contagiato l’altro. Resta, in comune con Fagioli, la natura del problema: […] la ludopatia […] un problema clinico insomma, non un semplice vizio.

Eppure Tonali a differenza del collega della Juventus non ha contratto debiti: non è arrivato a chiedere prestiti ai compagni o a ricevere minacce. Ha giocato 250 o 300 mila euro: un’enormità, certo. Ma parliamo di un giocatore che un anno fa rinnovò il contratto col Milan a 2,5 milioni netti a stagione, che nell’anno precedente ne aveva guadagnati 1,8 e che è arrivato ad assicurarsene 8 netti all’anno al Newcastle. Insomma, non è in difficoltà per i soldi.

Ora probabilmente discuterà col Newcastle anche una parziale rinuncia allo stipendio: potrebbe rinunciare a una percentuale degli emolumenti di questi 10 mesi (teoricamente il club inglese può sospendere i pagamenti in modo unilaterale, ma non sembra avere questo orientamento). Il giocatore e la società ne parleranno presto.

Tonali potrà continuare ad allenarsi, ma la sanzione prevede anche pene accessorie: un percorso di guarigione (ha già iniziato la terapia con lo psichiatra Gabriele Sani) e 8 mesi di incontri educativi in cui metterà la propria esperienza a disposizione di ragazzi delle scuole calcio — magari qualcuna vicina al suo paese di origine, Sant’Angelo Lodigiano — sempre condivisi con la Federcalcio e con l’autorizzazione del Newcastle. Minimo 16 appuntamenti, quindi un paio al mese. […]

