“HO AVUTO UN CANCRO, MI SONO OPERATA AD AGOSTO. ADESSO PORTO UNA PARRUCCA” - CONCITA DE GREGORIO PARLA PER LA PRIMA VOLTA DELLA SUA MALATTIA A “BELVE”: “QUANDO HANNO SCRITTO CHE MI SONO FATTA LO STESSO TAGLIO DI CAPELLI DI GIORGIA MELONI, SONO STATA SUL PUNTO DI CHIAMARE IL DIRETTORE, PERCHÉ PREFERIREI AVERE I MIEI CAPELLI" - SULLE RAGIONI DEL SUO SILENZIO CONFESSA: “VOLEVO EVITARE CHE TUTTI SI RIVOLGESSERO A ME CON ARIA DOLENTE” – "IL MOMENTO PIÙ BRUTTO? È STATO CAPIRE COME DIRLO AL PIÙ PICCOLO DEI MIEI FIGLI, CHE VIVE IN AUSTRALIA. IO VOLEVO FARLO DI PERSONA. MA…” - VIDEO