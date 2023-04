5 apr 2023 11:44

IL MONDO ARABO ALLA CONQUISTA DEL CALCIO MONDIALE - DOPO CRISTIANO RONALDO, L'ARABIA SAUDITA PARTE ALL'ASSALTO DI LIONEL MESSI: L'AL HILAL GLI AVREBBE OFFERTO UN CONTRATTO BIENNALE DA 400 MILIONI L'ANNO - L'ACCORDO TRA LA "PULCE" E IL PSG E' IN SCADENZA A GIUGNO E L'ARGENTINO NON SAREBBE INTENZIONATO A RINNOVARE - NONOSTANTE LA PIOGGIA DI PETRODOLLARI, IL SETTE-VOLTE PALLONE D'ORO VORREBBE CONTINUARE A GIOCARE IN EUROPA PER UN ALTRO ANNO…