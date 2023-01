28 gen 2023 09:48

IL MONDO DEL CALCIO PIANGE LA SCOMPARSA DELL’EX PRESIDENTE DELLA FIGC CARLO TAVECCHIO MORTO A 79 ANNI - ELETTO NEL 2014 CON OLTRE IL 60% DEI VOTI ALLA PRESIDENZA DEL FEDERCALCIO, SI DIMISE 3 ANNI DOPO IN SEGUITO ALLA MANCATA QUALIFICAZIONE ALLA COPPA DEL MONDO DEL 2018 IN RUSSIA – FU SQUALIFICATO DALLA UEFA PER RAZZISMO, PER LA FAMOSA FRASE SU OPTI POBA' E I MANGIA-BANANE: "MI HANNO DATO DEL RAZZISTA, MA AVEVO RAGIONE. GLI ATTACCANTI ITALIANI SI CONTANO SULLE PUNTA DELLE DITA DI UNA MANO" – DOPO L’ELIMINAZIONE CON LA SVEZIA, LUI SI DIMISE. GRAVINA INVECE? "OGNUNO FA QUELLO CHE VUOLE”