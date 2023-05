11 mag 2023 08:36

IL MONDO DELL’ATLETICA PIANGE BEATRICE ALFINITO – LA VELOCISTA ITALIANA, SPECIALISTA DELLO SPRINT, È MORTA PER UNA MALATTIA AL MIDOLLO OSSEO. AVEVA 34 ANNI – NEL 2006 AVEVA GAREGGIATO AI MONDIALI JUNIORES DI PECHINO – A NATALE L’ULTIMO POST SU FACEBOOK: “A QUELLI CHE, ‘FORSE COME ME’, HANNO IN QUESTO PRECISO ISTANTE IL CULO DI ESSERE FELICI O PER LO MENO SERENI, AUGURO DI FARCI CASO”