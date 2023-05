5 mag 2023 10:02

IL MONDO SI TINGE DI AZZURRO – I TIFOSI NAPOLETANI SONO SCESI IN STRADA, PER FESTEGGIARE LO SCUDETTO, IN QUASI TUTTE LE CITTÀ ITALIANE E PERFINO A NEW YORK, LONDRA, MADRID, MONACO E BUENOS AIRES! – LA GIOIA È ESPLOSA A MILANO, TORINO E ROMA, CON FUMOGENI E FUOCHI D’ARTIFICIO. MA L’EUFORIA È ARRIVATA ANCHE OLTREOCEANO, IN ARGENTINA E NEGLI STATI UNITI, DOVE LE STRADE SI SONO RIEMPITE DI BANDIERE DEL NAPOLI – FOTO + VIDEO DELLA FESTA!