IL MONDO DEL SURF PIANGE MIKALA JONES! IL 44ENNE HAWAIANO MUORE DISSANGUATO IN INDONESIA, AL LARGO DELLE ISOLE MENTAWAI: LA PINNA DELLA TAVOLA GLI HA TRANCIATO L’ARTERIA FEMORALE. A NULLA SONO SERVITI I SOCCORSI – MIKALA JONES STAVA SURFANDO CON IN BOCCA UNA ACTION CAM, CON CUI REALIZZAVA SCATTI MOZZAFIATO, DIFFUSI SUI SOCIAL E… - VIDEO

Francesco Sessa per gazzetta.it

La comunità del surf è sotto shock per la morte in mare di Mikala Jones. L'hawaiano, surfista professionista, se ne va a 44 anni: fatale un incidente durante una session in Indonesia, a largo delle isole Mentawai. L'uomo è morto dissanguato per un taglio nella zona dell'inguine, all'arteria femorale, probabilmente causato dalla pinna della tavola da surf. Jones è stato immediatamente soccorso, ma non c'è stato nulla da fare.

Jones stava surfando con in bocca una action cam, con cui riprendeva le session realizzando scatti mozzafiato, diffusi sui social e per i quali è diventato famoso in tutto il mondo. Uscito da un'onda molto grossa, Mikala è stato visto in difficoltà e sanguinante dai presenti, tra cui amici e il nipote. Hanno provato a tamponare la ferita e l'hanno trascinato su una barca per portarlo a riva: dopo una ventina di minuti l'uomo è salito sull'ambulanza, sulla costa di Tuapejat, ma era già privo di sensi.

CHI ERA— Mikala Jones era considerato una leggenda del surf, uno dei migliori "tube rider". Aveva trovato nell'Indonesia una seconda casa ed è diventato un riferimento per i surfisti di tutto il mondo. Appresa la notizia della sua scomparsa, in tanti hanno voluto condividere un ricordo di Mikala. Anche dall'Italia: toccante il messaggio postato da Roberto D'Amico, molto legato a Jones. "La vita è preziosa, imprevedibile, ogni giorno va vissuto come fosse l’ultimo. Ti voglio bene Mikala, grazie per aver arricchito la mia vita e quella di tutte le persone che ti hanno incontrato".

