IL MONDO DEL WRESTLING IN LUTTO: È MORTO A 81 ANNI THE IRON SHEIK, UNO DEI "CATTIVI" PIÙ CONTROVERSI E AMATI DELLA WWE - NATO A TEHERAN, HOSSEIN KHOSROW ALI VAZIRI ERA IL RIVALE DI HULK HOGAN NELL'INCONTRO AL MADISON SQUARE GARDEN DEL 1984 IN CUI "THE HULKSTER" VINSE IL SUO PRIMO TITOLO - NEL 2005 È STATO INTRODOTTO NELLA HALL OF FAME, PRIMA DEL RITIRO NEL 2010 A 68 ANNI… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Giuseppe Di Giovanni per www.gazzetta.it

Si è spento a 81 anni Hossein Khosrow Ali Vaziri, meglio conosciuto come The Iron Sheik, uno dei wrestler più iconici e più importanti della storia della Wwe e non solo. La notizia del decesso è stata comunicata proprio sul suo profilo Twitter dai familiari […]

IL PERSONAGGIO

[…] The Iron Sheik è stato uno dei cattivi più importanti di sempre, colui che ha contribuito a far nascere la stella di Hulk Hogan e il mito dell’Hulkamania. Il primo titolo massimo dell’Hulkster arrivò proprio dopo il successo sul wrestler iraniano, nell’iconico match del 23 gennaio 1984 al Madison Square Garden. […] Sheik, che è nato a Teheran, prese parte alle Olimpiadi del 1968 come membro della squadra iraniana di lotta greco-romana. Dopo l'avventura olimpica si trasferì negli Stati Uniti, arrivando fino al debutto nel mondo del wrestling.

IL RITIRO

La sua carriera ad alti livelli terminò a inizio anni ‘90, ma Khosrow ebbe il tempo di vincere la Gimmick Battle Royal a WrestleMania 17 (nel 2001), un match che vedeva coinvolte altre leggende Wwf degli anni ottanta e novanta. Fu proprio il suo amico-nemico Sgt. Slaughter a introdurlo nella Hall of Fame, nel 2005. L'ultimo match ufficiale di Iron Sheik si è tenuto a MWF Soul Survivor VI, il 24 aprile 2010, dove lottò in coppia con "Black Machismo" Jay Lethal sconfiggendo "Stalker" Dylan Kage (con Paul Bearer). […]

