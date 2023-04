15 apr 2023 19:34

A MONTECARLO LA PIOGGIA FERMA (PER ORA) SINNER- JANNIK HA VINTO IL PRIMO SET 6-1 IN 31 MINUTI. NEL SECONDO RUNE E’ IN VANTAGGIO 3-0. LA PARTITA E' MOMENTANEAMENTE SOSPESA PER PIOGGIA – CHI VINCE AFFRONTA RUBLEV IN FINALE...