A MONTECARLO SINNER AVANTI SENZA FATICARE: SCHWARTZMAN VA KO PER INFORTUNIO. AGLI OTTAVI JANNIK TROVA L'AMICO HURKACZ - L'ALTOATESINO, CHE CON L'ARGENTINO AVEVA ANCHE GIOCATO DUE MATCH IN DOPPIO, ALLA FINE CONCEDE L’ONORE DELLE ARMI AL RIVALE: “QUANDO GIOCHI CON UNA PERSONA COSÌ CARINA, CON CUI HAI GIOCATO ANCHE IN DOPPIO, NON È MAI FACILE” - MUSETTI DEMOLISCE NARDI 6-0; 6-0. E ADESSO ARRIVA DJOKOVIC…

Estratto da gazzetta.it

jannik sinner

Non deve quasi faticare, Jannik Sinner per superare Diego Schwartzman nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. L'argentino numero 37 al mondo, battuto dall'altoatesino nell'unico precedente, due anni fa sul veloce indoor di Anversa, si è arreso a un problema fisico (e forse anche molto mentale) lasciando il campo sotto 6-0 3-1.

Per Diego, che da un paio d'anni sta vivendo una crisi senza fine, anche un problema fisico che lo ha costretto a chiamare il trainer sul 4-0 Sinner nel primo set. Un fastidio al braccio sinistro che il terapista ha trattato per circa sette minuti senza grandi risultati. Il primo set si è concluso con un "bagel" un 6-0 a favore dell'allievo di Vagnozzi, maturato in 27 minuti, trattamento compreso.

musetti

Non che nel secondo parziale le cose siano andate molto meglio per l'argentino, grande amico di Dybala, in grandissima difficoltà a tenere gli scambi e reggere alle bordate del numero 1 italiano che sulla terra aveva stupito raggiungendo i quarti di finale due anni fa. Alla fine sul 6-0 3-1 per Jannik, saluta tutti e abbandona. "Quando giochi con una persona così carina, con cui hai giocato anche in doppio, non è mai facile. Ho visto subito che aveva problemi, spero si rimetta presto". Il passaggio dal cemento alla terra al momento sembra buono. "Non è facile arrivare da Miami e adattarsi, ma mi sento bene e spero di continuare così. Giocare a Montecarlo è sempre bello".

JANNIK TROVA HURKACZ— Per Sinner ora l'impegno degli ottavi di finale contro un amico e rivale: Hubert Hurkacz…

famiglia sinner jannik sinner