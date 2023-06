MORTA UNA RIVALITÀ, SE NE FA UN'ALTRA - ADESSO CHE CRISTIANO RONALDO E LIONEL MESSI HANNO LASCIATO L'EUROPA, SARANNO HAALAND E MBAPPÉ A CONTENDERSI IL TITOLO DI MIGLIORE DEL MONDO NEI PROSSIMI ANNI - IL CAMPIONE PORTOGHESE E QUELLO ARGENTINO SONO STATI PROTAGONISTI DI UNA SFIDA CHE HA SEGNATO UN DECENNIO, DOMINANDO LA CORSA AL PALLONE D'ORO - SE DA UN LATO IL FRANCESE HA GIÀ VINTO UN MONDIALE, IL GIGANTE NORVEGESE HA APPENA VINTO LA CHAMPIONS...

Estratto dell'articolo di Carlos Passerini per il “Corriere della Sera”

messi cr7 ronaldo

Erling Haaland dovrà rassegnarsi. «Io sono unico» aveva replicato qualche mese fa a chi gli chiedeva conto del rapporto con Kylian Mbappé e di una rivalità che, gli piaccia o no, è destinata a segnare quantomeno il prossimo decennio del calcio mondiale, esattamente come quella fra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ha animato gli ultimi due.

HAALAND 3

Proprio la scelta dell’argentino di lasciare i salotti buoni del grande calcio europeo per un prepensionamento dorato in Florida sancisce infatti anche formalmente l’inizio della nuova era, l’anno zero di un dualismo calcistico e mediatico che avrà la Champions come palcoscenico principale: se da una parte infatti Kylian con la Francia ha già vinto un Mondiale, dall’altra Erling con la sua modesta Norvegia difficilmente potrà togliersi grandi soddisfazioni.

kylian mbappe

Gli altri terreni di sfida, come già fu per la Pulce e CR7, saranno il Pallone d’oro e la visibilità mediatica, che significa marketing, sponsor, social. Per quanto riguarda il grande trofeo individuale, siamo zero a zero. E non è detto che il prossimo vada già a uno o all’altro, visto che Messi ha conquistato il Mondiale a 35 anni: chissà che il trionfo in Qatar non gli valga anche l’ottavo Pallone d’oro. Vedremo.

Una cosa è certa: tralasciando Lionel, il grande favorito è Haaland, in virtù della Champions alzata il 10 giugno a Istanbul ai danni dell’Inter […]

