È MORTO A 89 ANNI JUST FONTAINE, LEGGENDARIO CALCIATORE FRANCESE CHE DETIENE IL RECORD PER IL MAGGIOR NUMERO DI GOL REALIZZATI IN UNA SINGOLA EDIZIONE DELLA COPPA DEL MONDO - ERA IL 1958, IN SVEZIA, QUANDO IL FRANCESE SEGNÒ 13 GOL, ANCHE SE IL TORNEO FU VINTO DAL BRASILE DI PELÉ… - VIDEO

JUST FONTAINE

Estratto da www.gazzetta.it

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Just Fontaine. Il suo nome è ancora oggi legato al record di gol realizzati in una singola edizione del Mondiale: 13 in sei partite con la nazionale francese. Era il 1958 e in Svezia trionfò il Brasile del primo Pelé. […]

