E MOU, CHE FA? - SECONDO "IL MESSAGGERO", IL NAPOLI DI DE LAURENTIIS PENSA A MOURINHO: CHI MEGLIO DI LUI POTREBBE ESSERE IN GRADO DI RIVALORIZZARE UNA SQUADRA CHE APPENA OTTO MESI FA HA VINTO UNO SCUDETTO? - IL FLOP DI ANCELOTTI E LA TRADIZIONE GIOCHISTA DEGLI AZZURRI (DA SARRI A SPALLETTI) CONSIGLIANO A AURELIONE DI PUNTARE NON SU UN GESTORE MA SU UN "MAESTRO" DI CALCIO – E POI COME CONCILIARE DUE PRIME-DONNE COME MOU E DE LAURENTIIS?

Da ilnapolista.it

aurelio de laurentiis

Mourinho, il Napoli di De Laurentiis tra i suoi ammiratori. A scriverlo è Il Messaggero con un articolo

Al momento, come ha sempre raccontato lui, è in contatto con il mondo arabo, capace di garantirgli – per il mercato – un budget infinito e per lui uno stipendio milionario. Mou non ha fretta, si guarda intorno e culla dentro di sé anche l’ipotesi di trasferirsi negli States, per far crescere il calcio statunitense, come hanno fatto in precedenza personaggi come Pirlo, Ibrahimovic, Messi e ultimamente Chiellini. Oppure c’è chi parla di un ritorno alle origini, al Porto, con cui ha vinto Champions ed Europa League. Oppure in Premier, al Newcastle, che lo ha cercato appena dopo il suo arrivo alla Roma.

Anche in Italia, lo Special ha ammiratori: il Napoli di De Laurentiis, per nulla sicuro di continuare con Mazzarri anche nella

prossima stagione. E chi meglio dello Special potrebbe essere in grado di rivalorizzare una squadra che appena otto mesi fa ha vinto uno scudetto, dominando dalla prima all’ultima giornata? Mou, nonostante l’esonero, resta un top-tecnico.

meme sull'esonero di mourinho.

Alla Roma ha guadagnato e ha portato soldi (sponsor, incassi al botteghino). E tanti ne ha incassati in buonuscite dopo i noti licenziamenti: nelle due fasi al Chelsea, è andato via prima con 26 milioni e poi con 13, allo United ne ha portati via 22 e dal Tottenham 28, vincendo quasi sempre (tranne con gli Spurs, ma gli hanno negato la possibilità di giocarsi la finale di Coppa di Lega).

Tra Friedkin e Mourinho parole sgradevoli

Secondo quanto riporta Dagospia, c’è stato un faccia a faccia tra i Friedkin e Mourinho dopo la sconfitta della Roma contro il Milan. Il confronto è stato molto duro, e l’ormai ex allenatore della Roma ha rimproverato alla proprietà tutte le promesse mancate. A quel punto i Friedkin non hanno potuto far altro che prendere atto della situazione e decidere per l’esonerò. I rapporti tra staff tecnico e proprietà erano ormai compromessi.

Faccia a faccia dopo la sconfitta contro il Milan

meme sull'esonero di mourinho.

“Dopo l’invereconda sconfitta con il Milan, il faccia a faccia tra i due Friedkin e Mourinho si è accesso violentemente, sono subito volate parole sgradevoli in uno scazzo molto duro. Il portoghese non ha perso l’occasione di rovesciargli in faccia tutte le loro promesse. A quel punto, il siluramento era inevitabile“.

mourinho harry potter MOURINHO