MOU, CHE MAZZATA! DUE GIORNATE DI STOP A MOURINHO DOPO L'ESPULSIONE IN ROMA-TORINO - IL TECNICO ERA ENTRATO NEL TERRENO DI GIOCO PER CONTESTARE UNA DECISIONE DELL'ARBITRO RAPUANO. “IL ROSSO È GIUSTO. HO AVUTO L’UMILTÀ DI SCUSARMI NEL POST GARA”. LA ROMA FARA’ RICORSO? CORI ANTISEMITI DELLA CURVA LAZIALE ALLO STADIUM: SI ATTENDONO APPROFONDIMENTI DELL'INCHIESTA…

L’allenatore portoghese è stato sanzionato per "avere, al 44' del secondo tempo, entrando sul terreno di gioco, contestato una decisione arbitrale assumendo un atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro e rivolgendo ripetutamente allo stesso un epiteto gravemente offensivo". Lo stesso Mourinho, dopo la gara (Roma-Torino 1-1), aveva spiegato: "Il rosso è giusto. Ho avuto l’umiltà di scusarmi nel post gara ma della performance dell’arbitro (Rapuano di Rimini, ndr.) e della sua influenza ipotetica nello sviluppo del gioco non voglio parlare".

Il giudice sportivo ha inoltre squalificato per una giornata Candreva (Salernitana), Djuricic (Sampdoria) e Buongiorno (Torino). In merito a Juventus-Lazio "in relazione al rapporto della Procura federale in ordine ai cori oltraggiosi e discriminatori di matrice religiosa, rivolti a tifoseria di altra società, effettuati dai sostenitori della Lazio assiepati nel settore ospiti, comunica che assumerà le determinazioni di competenza in esito alla richiesta interlocutoria di approfondimenti disposta per altro incontro con C.U. n. 87 dell'8 novembre 2022", ovvero per quanto accaduto durante il derby Roma-Lazio. Rimanendo tra le società, inflitte ammende a Inter (12mila euro per cori contro Gasperini e lancio di un petardo verso la tifoseria avversaria), Atalanta (8000 euro), Verona (5000 euro), Juventus (5000 euro), Spezia (5000 euro) e Bologna (4000 euro).

