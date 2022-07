MOURINHO ASPETTA DYBALA. INTANTO ZANIOLO SI SCATENA NELLA PRIMA AMICHEVOLE IN PORTOGALLO CONTRO IL SUNDERLAND (SERIE B INGLESE): UN PALO E UNA RETE PER NICO, ENTRATO NELLA RIPRESA – STALLO SUL MERCATO: NON CI SONO OFFERTE PER ZANIOLO, VILLAR AL MONZA PUÒ SBLOCCARE FRATTESI. MA MOU FREME PER DYBALA…

Matteo Pinci per repubblica.it

zaniolo roma sunderland

E alla fine arriva Zaniolo. A nemmeno 24 ore dallo sbarco in Portogallo per il ritiro estivo in Algarve, la prima vera amichevole della Roma porta il segno del ragazzo con la valigia. Di lui si è parlato tutta l'estate: dal gol che ha regalato alla squadra il primo trofeo europeo della sua storia (e il primo in assoluto dal 2008), poi per quei cori dei tifosi che lo contrapponevano al laziale Zaccagni.

E ancora, la Nazionale salutata per un dolore alla caviglia, l'esclusione dall'allenamento contro il Trastevere e l'altro allenamento, quello a poche ore dal volo che ha portato la Roma in Algarve, saltato per altri doloretti su cui tanti a Trigoria hanno nutrito dubbi.

Zaniolo, palo e gol in un tempo

Poi però succede che si gioca e che a sbloccare la Roma sia, ancora una volta, Nicolò. Anche se il gol non sancisce alcuna tregua. Nell'amichevole col Sunderland (2-0), squadra della Serie B inglese, la Roma era rimasta per più di un'ora a bocca asciutta: unici brividi un palo di Smalling di testa su palla inattiva e un capannello dopo un intervento durissimo ai danni del romanista Ibanez, rimasto ferito, che ha portato Mourinho in campo per chiedere più attenzione agli avversari.

jose mourinho

Solo nella ripresa i lampi di Zaniolo, entrato al posto di un fiacco Shomurodov: prima un palo interno incrociando col sinistro dal lato destro dell'area di rigore. Poi, dopo il vantaggio firmato da Felix, il raddoppio per il 2-0 finale, sfruttando proprio un assist del giovane ivoriano, con cui ha fatto coppia nella ripresa. Nessun gesto particolare, dopo la rete: il "cinque" scambiato con i compagni, mentre in panchina Mourinho parlottava col suo vice Salvatore Foti.

I nuovi e il mercato in stallo

La partita, trasmessa da Dazn, è stata anche l'occasione per vedere per la prima volta (il test col Trastevere era oscurato) i nuovi acquisti: Svilar, portiere di riserva di 22 anni arrivato dal Benfica, il gigantesco centrocampista serbo Matic e, nel secondo tempo, anche il terzino destro Celik. Mourinho ha confermato la difesa a tre, mantenendo il canovaccio della scorsa stagione. A cui mancano però molti interpreti: rimasti fuori i nazionali (giusto qualche minuto per Mancini), Mourinho aspetta ancora acquisti, e anche cessioni. Ma il mercato è in stallo: ora la definizione della cessione di Villar al Monza potrebbe sbloccare almeno Frattesi. ma non basta. Sabato con la Portimonense il prossimo test (poi martedì lo Sporting).

nicolo zaniolo

Difficile pensare che, per quel giorno, la questione Zaniolo sarà risolta. Per il divorzio, sempre meno evitabile, serve però un'offerta. La Juve, finora maggiore pretendente, non ha fretta, sapendo che per la Roma la convivenza è ormai un problema. La Roma invece ha fretta di cedere, per non perdere l'opportunità del colpo che sogna Mourinho: Paulo Dybala.

paulo dybala