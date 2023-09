1 set 2023 23:04

MOURINHO, CHE SUCCEDE? IL MILAN SBANCA L’OLIMPICO 1-2 E VOLA A 9 PUNTI – FINO ALL’ESPULSIONE DI TOMORI NON C’E’ STATA PARTITA, CON IL DIAVOLO PADRONE ASSOLUTO DEL CAMPO – PROTESTE DI MOU PER IL RIGORE (NETTO) FISCHIATO AI ROSSONERI. QUARTO GOL IN TRE PARTITE PER GIROUD, IL RADDOPPIO DI RAFA LEAO E’ UNA MAGIA. RONCONE: “SE DYBALA NON VA IN PANCHINA, LUKAKU ENTRA A 20 MINUTI DALLA FINE, SANCHES È IN INFERMERIA, LA ROMA È UNA SQUADRA, COME DICE MOU, DA OTTAVO POSTO. MA IL CAMPIONATO È LUNGO, E...”