21 gen 2024 15:50

MOURINHO LASCIA ROMA E VOLA A BARCELLONA. ALLENERÀ IL CLUB BLAUGRANA? LUI RISPONDE CON UN SORRISO (VIDEO). IL SUO PROCURATORE, JORGE MENDES, HA UN OTTIMO RAPPORTO CON IL BARCA - MA IN INGHILTERRA IL "TIMES" SCRIVE CHE IN SETTIMANA IL PORTOGHESE INCONTRERA’ DE LAURENTIIS. MOU, FURIOSO CON I FRIEDKIN, NON CI PENSA NEANCHE AD ANDARE IN ARABIA E VUOLE RESTARE IN EUROPA. OCCHIO ANCHE AL NEWCASTLE… - VIDEO