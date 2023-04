MOURINHO MEJO DE 007! TRIGORIA DIVENTA UN FORTINO A PROVA DI SPIE - L’ALLENATORE GIALLOROSSO EVITA PROVE TATTICHE PRIMA DELLA SFIDA CONTRO IL TORINO E INCARICA IL FIDO NUNO SANTOS DI MIMETIZZARSI TRA LE SIEPI PER SCOVARE LA SPIA DI JURIC, IL LEGGENDARIO MICHELE ORECCHIO, L’ASSISTENTE TECNICO INCARICATO DI SCRIVERE I REPORT SUGLI AVVERSARI...

Tra i vari collaboratori di Mourinho uno dei più fedeli e legati al tecnico portoghese è Nuno Santos, il preparatore dei portieri. Classe 1973, ex portiere di discreto livello, è entrato nello staff di Mourinho nel 2019, quando lasciò il Lilla per aggregarsi allo staff tecnico del Tottenham. Poi lo ha seguito anche nel suo trasferimento alla Capitale. Per Mourinho è un amico, un fratello, un confidente e il suo braccio destro.

In carriera si è contraddistinto per il suo carattere, con numerose multe e squalifiche collezionate dalla panchina per il suo comportamento a bordo campo. L'esempio più recente è nell'ultimo derby, quando ha sfiorato la rissa con Pedro (...). Altro episodio celebre è lo scontro contro Knutsen, allenatore del Bodo/Glimt, nella scorsa stagione che lo ha portato ad una squalifica di tre partite da parte della Uefa.

Nuno Santos è anche l'uomo che fa il lavoro sporco per la Roma e per Mourinho. L’ultimo episodio risale a ieri, quando si è mimetizzato tra le siepi per scovare la spia di Juric in vista della prossima sfida contro il Torino. Nessun dubbio che sarebbe stato lui a cercarlo, tra i giocatori e lo staff: se c’è da difendere Mourinho e la Roma Nuno parte subito. Anche a costo di andare un po’ sopra le righe.

