19 dic 2023 15:14

MOURINHO METTE SPALLE AL MURO FRIEDKIN MA IL PRESIDENTE DELLA ROMA FRENA SUL RINNOVO: “NON ADESSO, SEMMAI PIU’ AVANTI” – NON E’ UN MISTERO CHE IL PRESIDENTE AMERICANO DOPO UNA CONFERENCE E UNA FINALE DI EUROPA LEAGUE (ARRIVATE GRAZIE ALLO "SPECIAL") PRETENDA LA QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS. MA FRIEDKIN NON FA I CONTI CON UNA SQUADRA SGANGHERATA, CHE TOLTI DYBALA E LUKAKU (ARRIVATI GRAZIE A MOU), NON E’ ATTREZZATA PER LE PRIME POSIZIONI – SENZA MOURINHO TORNEREBBE LA "ROMETTA": ADDIO LUKAKU, DYBALA E I SOLD OUT ALL’OLIMPICO…