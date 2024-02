MOURINHO AL VELENO CONTRO FRIEDKIN: "NON CI SARÒ IN EUROPA PERCHE’ SONO STATO ELIMINATO DA QUALCUNO CHE DI CALCIO NE SA POCO" - LA SCELTA È STATA MAL DIGERITA ANCHE DA GRAN PARTE DELLA TIFOSERIA GIALLOROSSA CHE NON HA PERDONATO LA DECISIONE AGLI “AMEREGANI” - "NONOSTANTE IL LICENZIAMENTO TANTO INASPETTATO QUANTO INGIUSTO, TORNERO’” (IN GERMANIA SI PARLA DI UN APPRODO DI MOU SULLA PANCHINA DEL BAYERN”) – ALLE 18,45 FEYENOORD-ROMA CON DE ROSSI CHE HA PRONTI 4 CAMBI…

Andrea Pugliese per gazzetta.it- Estratti

José Mourinho è tornato a parlare e stavolta lo ha fatto come brand ambassador di football.com, commentando la ripartenza della fase finale delle coppe europee. Con una frecciatina neanche tanto velata alla proprietà della Roma, direttamente a Dan e Ryan Friedkin.

"Stanno per iniziare le competizioni europee, in particolare la Champions League, forse la competizione più importante del calendario mondiale – ha detto l’ex allenatore della Roma -. Non ci sarò a queste fasi finali, non perché sia già stato eliminato, ma perché sono stato 'eliminato' da qualcuno che di calcio ne sa poco".

E’ ovvio il riferimento ai Friedkin, che hanno deciso di esonerarlo la mattina del 16 gennaio, scegliendo di affidare la squadra a Daniele De Rossi. La scelta, ovviamente, è stata mal digerita dall’allenatore portoghese e anche da gran parte della tifoseria giallorossa, che ancora oggi non ha perdonato la decisione alla presidenza giallorossa. "Così è la vita, piena di alti e bassi, e io sono in crescita, nonostante il licenziamento tanto inaspettato quanto ingiusto. Ma tornerò, e con ancora più entusiasmo e fiducia, per queste partite Uefa".

Da romanews.eu

Mancano poche ore alla gara contro il Feyenoord e da Sky arrivano le ultime sulla formazione. De Rossi si prepara a 4 cambi rispetto alla gara contro l’Inter. Intanto in porta Mile Svilar al posto di Rui Patricio, poi Bove potrebbe dare riposo a Bryan Cristante, non proprio al meglio. E ancora, Spinazzola sulla sinistra al posto di Angeliño e Llorente per Huijsen.

