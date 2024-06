2 giu 2024 08:10

MUSETTI CROLLA, COME AL SOLITO, SUL PIU’ BELLO: DJOKOVIC SALVA PER ORA IL TRONO DALL’ASSALTO DI SINNER - AL ROLAND GARROS IL TENNISTA DI CARRARA PERDE IL PRIMO SET CONTRO NOLE, POI TENTA LA RIMONTA MA "DJOKO" SI IMPONE PER 7-5 6-7 2-6 6-3 6-0 DOPO 4 ORE E MEZZA DI BATTAGLIA E GRANDI COLPI – SEGNALI DI RISVEGLIO DA PARTE DEL SERBO CHE SI È RIACCESO QUANDO SEMBRAVA TUTTO FINITO - PER DJOKOVIC NON E' ANCORA TEMPO DI ABDICARE IN FAVORE DI SINNER… - VIDEO