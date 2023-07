A MUSETTI DURO – IL TENNISTA ITALIANO SI PORTA A CASA LA PARTITA CONTRO MUNAR CON UN 6-4, 6-3, 6-1 E FA IMPAZZIRE IL PUBBLICO DI WIMBLEDON CON UN PUNTO PAZZESCO: DOPO ESSERE SCESO SOTTO RETE VIENE PRESO IN CONTROPIEDE DALLO SPAGNOLO CHE LA TIRA LUNGA – LA RIPRESA SEMBRAVA IMPOSSIBILE E, INVECE, LUI RIESCE A TIRARE DI SPALLE IN DIAGONALE E… - VIDEO

Shot of The Championships?! ? A moment of pure magic from Lorenzo Musetti ?#Wimbledon pic.twitter.com/AzfV4jDYiM — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2023

Estratto dell'articolo di www.corrieredellosport.it

Musetti è riuscito a superare in 3 set Munar vincendoli per 6-4, 6-3, 6-1. La partita, che era stata cancellata per pioggia, è andata in scena sul campo 14. [...]

Dopo una serie di scambi lunghi tra Musetti e Munar il tennista italiano ha deciso di tirare corto credendo di ingannare lo spagnolo. Quest'ultimo però è riuscito a prendere la palla e a tirarla lunga. Sembrava impossibile prenderla di nuovo, ma Musetti con una corsa c'è riuscito e ha tirato di spalle in diagonale colpendo la palla rendendola imprendibile per Munar.

