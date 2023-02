IL NAPOLI BALLA DA SOLO – GLI AZZURRI LIQUIDANO CON TRE GOL LA CREMONESE E VOLANO A +16 DALL'INTER (IN ATTESA DELLA SFIDA DI QUESTA SERA DEI NERAZZURRI CONTRO LA SAMP) – SPALLETTI PROVA A PLACARE GLI ANIMI: “SI MANGIA CON IL PRESENTE, NON CON IL FUTURO” – PAOLO ZILIANI: “CI SONO UN GEORGIANO, UN NIGERIANO E UN MACEDONE, MA NON È L’INIZIO DI UNA BARZELLETTA” – VIDEO

1 – NAPOLI-CREMONESE 3-0: SPALLETTI NON SBAGLIA E CONTINUA LA FUGA

osimhen festeggia il gol in napoli cremonese

Il Napoli ha battuto 3-0 la Cremonese nella 22a giornata di Serie A, raccogliendo la sesta vittoria consecutiva e continuando la fuga in vetta alla classifica. Al Maradona, dopo un inizio al rilento, la sfida è stata sbloccata da Kvaratskhelia con una giocata in diagonale che ha battuto Carnesecchi. Nella ripresa il 17° gol in campionato di Osimhen ha chiuso i conti al 65', lasciando ad Elmas l'onore di completare la festa a dieci minuti dalla fine.

Non c'è storia, il Napoli capolista contro la Cenerentola del campionato arrivata da Cremona non poteva sbagliare e non lo ha fatto. Al Maradona gli uomini di Spalletti hanno raccolto la sesta vittoria consecutiva in Serie A - 3-0 alla Cremonese - portandosi momentaneamente a 16 punti di vantaggio sull'Inter seconda in classifica e confermando la sensazione di superiorità manifesta che li ha portati a 59 punti dopo 22 giornate.

osimhen in napoli cremonese

Con la tranquillità delle grandi squadre e quel pizzico di voglia di rivalsa derivante dall'eliminazione a sorpresa dalla Coppa Italia, il Napoli ha portato a casa tre punti affidandosi ai propri punti di forza ovvero un gioco corale esaltato dalle giocate dei singoli, importanti e utili come fiammate improvvise. […]

2 – ZILIANI: «CI SONO UN GEORGIANO, UN NIGERIANO E UN MACEDONE, MA NON È L’INIZIO DI UNA BARZELLETTA»

Da www.ilnapolista.it

tweet di paolo ziliani su napoli cremonese 3-0

Grande ironia su Twitter per il giornalista Paolo Ziliani che commenta l’ennesima vittoria del Napoli contro la Cremonese e soprattutto i suoi marcatori:

«Ci sono un georgiano, un nigeriano e un macedone: sembra l’inizio di una barzelletta e invece sì parla di loro, Kvara, Osimhen e Elmas, i marcatori di Napoli-Cremonese, altro passo deciso verso lo scudetto (Ah, e ci sono anche 3 italiani: Spalletti, Giuntoli e De Laurentiis)»

osimhen e kvara in napoli cremonese

napoli cremonese di lorenzo kvara esulta dopo il gol napoli cremonese elmas autore del 3 0 in napoli cremonese