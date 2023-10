11 ott 2023 18:02

NAPOLI, CHE SUCCEDE? - IN ATTESA DI SCOPRIRE IL DESTINO DI RUDI GARCIA, ANTONIO CONTE, CANDIDATO NUMERO 1 PER LA PANCHINA DEI CAMPIONI D'ITALIA IN CASO DI ESONERO DEL FRANCESE, SCRIVE UN MESSAGGIO SU INSTAGRAM PER SMORZARE I RUMORS: "RIBADISCO CHE PER ADESSO C'E' SOLO LA VOLONTA DI CONTINUARE A STARE FERMO E GODERMI LA FAMIGLIA" - QUEL "PER ADESSO" LASCIA UN BARLUME DI SPERANZA AI TIFOSI PARTENOPEI…