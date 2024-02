NAPOLI-JUVE NON È PIU' UNA "SFIDA SCUDETTO", MA NON VUOL DIRE CHE SIA MENO IMPORTANTE DEL SOLITO - NEGLI ULTIMI ANNI LA PARTITA TRA LE DUE SQUADRE ERA QUELLA CHE DECIDEVA LE SORTI DEL CAMPIONATO, MA NON QUEST'ANNO, COMPLICE ANCHE IL CAMMINO DELL'INTER - IL CLUB PARTENOPEO HA BISOGNO DI UNA VITTORIA PER DARE UNA SCOSSA ALL'AMBIENTE E PUNTARE LA QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS, I BIANCONERI NON VOGLIONO PERDERE TERRENO RISPETTO AI NERAZZURRI...

FRANCESCO CALZONA

Estratto dell'articolo di Antonio Barillà per la Stampa

Il profumo dello scudetto è ormai svaporato: il Napoli campione s'è sbriciolato tra fuoriclasse spenti e panchine senza pace, la Juve s'è illusa a lungo di poter reggere il passo dell'Inter cozzando infine contro la realtà di una distanza netta d'esperienza e qualità.

MASSIMILIANO ALLEGRI

La sfida di domenica al Maradona non perde tuttavia fascino e interesse, […], restano le motivazioni legate a una rivalità profonda e gli spiccioli di ambizione in un campionato senza storia: Massimiliano Allegri chiede alla squadra una reazione dopo il black-out che ha spezzato i sogni - la vittoria affannata sul Frosinone ha restituito la vittoria, non le certezze -, Francesco Calzona aspetta risposte da un gruppo che dà segni di risveglio ma resta bloccato sul piano psicologico […]

francesco calzona

«È chiaro che nella situazione in cui ci troviamo dobbiamo pensare partita per partita, scendere in campo per vincere e poi tirare le somme» dice Calzona guardando in faccia la realtà, aggiungendo però che la speranza è tenace e il traguardo delle Coppe resiste: «Finché la matematica non ci condanna, dobbiamo aspirare al massimo». […] oltre a dare una spinta in classifica, una vittoria inietterebbe fiducia e favorirebbe l'auspicata svolta mentale.

massimiliano allegri

Società e squadra si concentreranno sulla partitissima da domani, adesso la testa è al recupero di stasera con il Sassuolo, ma in città la febbre è già alta. Rivalità a parte, la posta in palio è altissima anche per la Juve. I folletti del pallone, domenica scorsa, hanno rinsaldato il secondo posto al termine di una giornata indecifrabile: il gol di Rugani al 95' ha dato una vittoria insperata, mentre l'ottima prestazione del Milan non è bastata per superare l'Atalanta, così la Juve ha allungato addirittura (+4) e può difendere con serenità un secondo posto che, al di là delle parole, vale più del semplice accesso in Champions, non foss'altro per gli 8 milioni in più che potrebbe garantirebbe tra diritti tv e - se sarà confermata la Final Four - Supercoppa.

francesco calzona

Napoli dovrà dimostrare che il peggio è passato, che sono tornate solidità e brillantezza, anche perché il calendario è durissimo e replicare le ultime prestazioni potrebbe costare carisismo. […] Le due squadre, infatti, sono rivali anche per un posto al ricco Mondiale per club: al momento la Juventus è in vantaggio di 5 punti, ma gli azzurri hanno in mano il proprio destino. Se battono il Barcellona martedì 12 si avvicinano e potranno contare sugli step successivi di Champions per il sorpasso, se dovessero invece arrendersi ai blaugrana lascerebbero campo libero ai bianconeri.

MASSIMILIANO ALLEGRI spalletti allegri FRANCESCO CALZONA francesco calzona francesco calzona allegri milan juve