IL NAPOLI RIFILA SEI PERE AL SASSUOLO: A CASA DELLA SQUADRA EMILIANA FINISCE 6 A 1, CON TRIPLETTA DI OSIMHEN. I CAMPIONI D’ITALIA DILAGANO DOPO ESSERE FINITI SOTTO DI UNA RETE (RACIC). POI IL PAREGGIO CON RRAHMNAI, I TRE GOL DEL CENTRAVANTI NIGERIANO E UNO DI KVARA…

Da www.gazzetta.it

Show del Napoli che torna alla vittoria dopo quattro turni e fuori casa dopo ben 6 giornate. È il recupero del 21° turno e per il Sassuolo è un incubo totale. I campioni d'Italia dilagano trascinati dalla tripletta di Osimhen.

Il vantaggio di Racic, al primo tiro in porta, vale meno di un'illusione perchè il Napoli è già in dominio assoluto. Rrahmani pareggia su delizioso tacco di Anguissa. Poi si accende Osi: due stoccate su altrettanti assist di Politano nel primo tempo, facile appoggio in rete su imbeccata di Kvara dopo un allucinante disimpegno degli emiliani a inizio ripresa. Una serpentina di Kvara porta in gol anche il georgiano e sono cinque. Il Napoli sale a 40 punti e prova a lanciare la rimonta verso l'Europa. Il Sassuolo non si schioda dal penultimo posto in compagnia di Cagliari e Verona.

